NASA'dan bir garip sesleniş: Gidip bize Ay toprağı getirin

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu kez de Ay’ın kaynaklarına göz dikti. Ay’da madencilik yapacak özel şirketleri destekleyeceğini duyuran NASA; kaya, toz ve Ay’a ait diğer materyalleri satın alacağını açıkladı.

NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine, “NASA, ticari bir tedarikçiden Ay toprağı satın alıyor! Uzay kaynaklarını çıkarmak ve ticaretini yapmak için belirli bir mevzuat oluşturmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev