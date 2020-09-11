NASA'dan bir garip sesleniş: Gidip bize Ay toprağı getirin

NASA, Ay’a ait toz, taş ve materyal toplayacak özel şirketlere, 'on binlerce dolar' ödeme yapacağını açıkladı. Ay'a ait parçaların teknolojik gelişmelerde kullanılacağı belirtiliyor.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu kez de Ay’ın kaynaklarına göz dikti. Ay’da madencilik yapacak özel şirketleri destekleyeceğini duyuran NASA; kaya, toz ve Ay’a ait diğer materyalleri satın alacağını açıkladı.

NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine, “NASA, ticari bir tedarikçiden Ay toprağı satın alıyor! Uzay kaynaklarını çıkarmak ve ticaretini yapmak için belirli bir mevzuat oluşturmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020

Bridenstine, gök cisimlerinin ve uzayın ulusal mülkiyet iddialarından muaf olduğunu savunan 1967 tarihli anlaşmayı ihlal etmeyeceklerini öne sürdü.

Peki nasıl toplanacak? Onu açıklamadı

Bu kapsamda şirketlerden, yüzeydeki herhangi bir yerden 50 ile 500 gram Ay taşı veya regolit toplamaları, bunu kanıtlayan görüntüleri sağlamaları ve ardından mülkiyetini tamamen NASA'ya devretmeleri istendi. Toplama yöntemleri hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

NASA kesenin ağzını açmış durumda

Anlaşmaya göre şirketler kendi tekliflerini belirleyecek ve görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra ödeme alacak. NASA anlaşmaların değerini ‘on binlerce dolar’ olarak ifade ediyor.

Ay'dan getirilen örneklerin gelecekteki görevler için teknoloji geliştirme amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. NASA, 2024 yılına kadar tekrar Ay’a insanlı yolculuk yapmak ve daha sonra Mars'a gitmek istiyor.