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26 yıl önce şehit edilen 6 öğretmenden Elazığlı Rüstem Şen kabri başında anıldı

TUNCELİ’de bölücü terör örgütü tarafından 26 yıl önce lojmanlarından çıkartılıp kurşuna dizilerek şehit edilen 6 öğretmenden Elazığlı Rüstem Şen, kabri başında anıldı.

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Olay, 11 Eylül 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent'te meydana gelmişti. Elazığlı Biyoloji öğretmeni Rüstem Şen'in de aralarında bulunduğu 6 öğretmen, terör örgütü PKK militanları tarafından lojmanlarından çıkarılıp kurşuna dizilerek şehit edilmişti.

Hain olayın ardından 26 yıl geçti, devlet ne şehit öğretmenleri unuttu, ne de onu şehit eden teröristleri. 11 Ağustos 2018 tarihinde 6 öğretmeni şehit eden ve İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar kırmızı listesinde yer alan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban isimli teröristi beraberindeki 10 teröristle birlikte ölü olarak ele geçirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit öğretmenler unutulmadı. Elazığlı şehit öğretmen Rüstem Şen, şehit edilişinin yıldönümünde Ağın ilçesinde bulunan kabri başında anıldı. Ağın Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, şehidin ailesi, emniyet ve milli eğitim personeli katıldı.

"Şehidimizle gurur duyuyoruz"

Şehit kardeşi ile her zaman gurur duyduklarını belirten Soner Şen, “Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman program düzenliyor,bizleri yalnız bırakmıyor. Devletimizi temsilen kaymakamlık, emniyet ve eğitim camiası bizleri yalnız bırakmıyor. Devletimiz var olsun diyoruz. Geçtiğimiz yıllarda babam açıklama yapıyordu. Geçen yıl babamı kaybettik. Bu yıl bir burukluk içindeyiz. Şehidimiz ile gurur duyuyoruz. Devletimiz bizimle ve bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

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