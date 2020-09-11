BIST 1.104
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 467,09
HABER /  SPOR

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası atlattı

İhlas Haber Ajansı

Sivasspor'da ter döken Erdoğan Yeşilyurt, trafik kazası geçirdi. Yeşilyurt'a, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen minibüsün çarptığı iddia edildi.

Abone ol

Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı. Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açıldı.

Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt’un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da inşaat işçileri intihara kalkıştı 'Köpek bağlasan durmaz' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
26 yıl önce şehit edilen 6 öğretmenden Elazığlı Rüstem Şen kabri başında anıldı
739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı
NASA'dan bir garip sesleniş: Gidip bize Ay toprağı getirin
BİLSEM sonuçları 2020 açıklandı mı BİLSEM sınav sonuç sorgulama
Niğde Valisi Şimşek: Vakalar arttı artık ceza yazacağız
Ayakta çıkan kırmızı noktalar hastalık habercisi mi?
Yorumlar