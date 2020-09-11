Tokat'ta bu mezarlığı görenler şaşkına çevirdi! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
TOKAT'ın Niksar ilçesinde ormanın içerisinde bulunan ahşap mezarları görenler gözlerine inanamıyor.
Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde orman içerisinde bulunan ahşap mezarlar görenlerin ilgisini çekiyor. Çantı tekniği ile yapılmış olan ahşap mezarlar, kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer alıyor.
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200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı. Günümüze ulaşmayı başaran bu mezarlar da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
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Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi'nde Teke Yarımadası'nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor.
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Köydeki eski evlerin büyük bir bölümü de aynı teknikle yapılarak günümüze kadar ulaştı.
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