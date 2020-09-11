KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğrenci eğitim hayatı boyunca barınma sorununu çözmek için KYK yurt başvurusularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. E devlet ve TC numarası ile yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yapılacak olan KYK yurt başvuruları için net tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı.

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ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını açıkladı ve milyonlarca öğrenci gideceği üniversiteyi öğrendi. Sonuçların ardından öğrencilerin şimdi de barınma yani KYK yurt başvuru telaşı sardı. Devlete ait yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler KYK yurt başvurusu yapacak araştırmasına başladı. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden TC numarası ile yurtkur.gsb.gov.tr üzerinden yapılacak. Yurt başvuruları hakkında son bilgiyi Gençlik ve Spor Bakanlığı verdi.

Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” sözleri paylaşıldı.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır: Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Kimler yurt başvurusu yapabilir: 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Hangi öğrenciler KYK bursundan yararlanamaz: Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

–Yabancı uyruklu öğrenciler,

–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.