BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,86
ALTIN 467,07
HABER /  YEREL

Zonguldak'ta 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta 9 yaşındaki R.E.Ç., alışverişten dönen annesi tarafından gardıropta asılı bulundu. Yakındaki sağlık merkezine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayın sır perdesi için özel ekip oluşturuldu.

Abone ol

Olay, dün, Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Ç.Ç., 4 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki R.E.Ç.'yi evde bırakıp, alışverişe gitti. Bir süre sonra geri gelen anne Ç.Ç., R.E.Ç.'yi gardıropta atkı ile boynundan asılı halde buldu.

Annenin çığlıkları üzerine eve koşanlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen çocuk, hemen yakındaki semt polikliniğine götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aramaya başlayınca dolapta asılı bulduğunu söyledi

Maden işçisi baba E.Ç.'nin işte olduğu sırada yaşanan olayın ardından polis, anne Ç.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Anne, oğlunu evde bulamayınca aramaya başladığını ve dolapta asılı halde bulduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla R.E.Ç.'nin ölümümdeki sır perdesinin aralanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip çok yönlü araştırma başlatırken R.E.Ç.'nin cenazesi, bugün Kozlu ilçesine bağlı Ebegümeciler köyünde toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırklareli'nde 2 ay koronavirüsle savaşan 30 yıllık gazeteci: 3 kez kalbim durmuş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği Robert Piris da Motta'yı renklerine bağladı
Ayakta çıkan kırmızı noktalar hastalık habercisi mi?
Çanakkale'de temizliğe gittiği evin yatak odasında 'Euro' vurgunu yaptı
HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası
Samsun'da 'çıplak fotoğraf' iddiasıyla gözaltına alındı
Cuma namazı kaç rekat Diyanet nasıl kılınır?
Yorumlar