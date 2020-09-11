Kırklareli'nde 2 ay koronavirüsle savaşan 30 yıllık gazeteci: 3 kez kalbim durmuş

"3 defa kalbimin durduğunu söylediler"

Goncagül, "Hayatımda ilk defa çoklu organ yetmezliğinden diyalize girmişim. Çok zor bir tedavi geçirdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Lüleburgaz'daki doktorum çok iyiydi. Benim için çok mücadele verdi, çok savaştı. Kızlarım, damadım, eşim, kız kardeşlerim çok savaştı. Yani bu işte insanın ailesi arkasında olunca çok farklı oluyor. Üç defa kalbimin durduğunu söylediler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok zor bir badireydi." ifadelerini kullandı.