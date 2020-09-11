Kırklareli'nde 2 ay koronavirüsle savaşan 30 yıllık gazeteci: 3 kez kalbim durmuş
KIRKLARELİ'nde yaşayan Şenol Goncagül'ün (54), koronavirüse yakalanıp durumunun ağırlaşmasıyla 3 kez kalbi durdu. Doktorların 'uyanmama ihtimali yüksek' dediği adam hayata yeniden döndü ancak vücudunda izler kaldı.
30 yıllık gazeteci Şenol Goncagül, 16 Temmuz günü, halsizlik şikayetiyle Lüleburgaz ilçesindeki özel hastaneye gitti. Covid-19 testi pozitif çıkan Goncagül, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Gazeteci adam, buradaki tedavisinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Ailesinin büyük destek olduğunu söyledi
Yaklaşık 2 aydır süren tedavisi halen aynı hastaneden devam eden Şenol Goncagül, yaşadığı zor günleri video kamerayla anlattı. 2 çocuk ve 1 torun sahibi olan Goncagül, yaşam savaşı verdiği günlerde kendisine ailesinin büyük destek olduğunu vurguladı.
"3 defa kalbimin durduğunu söylediler"
Goncagül, "Hayatımda ilk defa çoklu organ yetmezliğinden diyalize girmişim. Çok zor bir tedavi geçirdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Lüleburgaz'daki doktorum çok iyiydi. Benim için çok mücadele verdi, çok savaştı. Kızlarım, damadım, eşim, kız kardeşlerim çok savaştı. Yani bu işte insanın ailesi arkasında olunca çok farklı oluyor. Üç defa kalbimin durduğunu söylediler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok zor bir badireydi." ifadelerini kullandı.
"Akciğerlerimde su var, safra kesem patlak"
Şenol Goncagül, koronavirüsün vücuduna büyük zarar verdiğini ve bazı organlarının hasar gördüğünü ifade ederek, "Akciğerlerimde su var, safra kesem patlak. Daha önceden spor yapıyordum, kollarım ve ayaklarım güçsüzleşti. Son güne kadar spor yapmaktaydım. İnsanı dağıtıyor bu hastalık. İnsanların, 'Ya bu hastalık beni mi bulacak' dememesi gerekiyor. Bunu söyleyen insanların mutlaka benim gibi, bu hastalığın çemberinden geçmiş insanları tanımasını ve dersler çıkarmasını arzu ediyorum." dedi