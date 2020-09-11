MİT'in yurtdışı operasyonuyla yakalanan PKK'lı adliyeye getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.Abone ol
MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edilmişti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan Özer Türkiye'ye getirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi
İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.