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Elazığ'da nikahlara sınırlama getirildi: Gelin ve damat dahil 10 kişi katılabilecek

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında belediye evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikahlara sınırlama geldi. Yapılan açıklamada, gelin ve damat dahil 10 kişinin katılmasına izin verileceği bildirildi.

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Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:" Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Elazığ Belediyesi Kültür Park Evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikah merasimlerine, gelin ve damat dahil en fazla 10 kişinin katılabileceği yönünde sınırlama getirildi." denildi.

Yapılan açıklamanın devamı şöyle oldu:

"Evlenecek çiftlerin en anlamlı günlerini kolaylaştırmak ve güven içerisinde geçirmelerine imkan sunmak için bütün detaylara önem veren belediyemiz, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerin uygulanması noktasında azami özen gösteriyor. Bu kapsamda Kültür Park Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen her nikah töreni sonrası kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilerek gerekli hijyen koşulları sağlanıyor."

Katılacaklara da maske ve mesafe uyarısı

"Nikah merasimlerine katılacak davetlilerin hem kendi hem de gelin ve damadın sağlığını riske atmamak için mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir"denildi.

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