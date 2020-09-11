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Osmaniye'de orman yangını! Alev alev yanıyor

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye 27 kilometre uzaklıklıktaki Yenifarsak Köyü Nacar Yaylasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına Osmaniye'den gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan ve ilçeden giden gönüllü vatandaşlar da yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyorlar. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekiplerin yangına müdahalede güçlük çektiği öğrenildi.

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