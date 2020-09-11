Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor böbrek kanserinin belirtileri neler? Sinsi bir kanser türü

Böbrek kanserinin sinsi bir kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. Serdar Aykan, çoğu kişinin hastalığını tesadüfen öğrendiğini aktardı. Hastalığın belirtilerini anlatan Aykan, erken evrelerde maalesef hastalığın belirti vermediğini söyledi.

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Emsey Hospital Üroloji uzmanı Doç.Dr. Serdar Aykan, herkesin özellikle 40 yaşından sonra rutin üroloji kontrolüne gitmesi gerektiğini vurguladı. Sigara kullanımının böbrek kanseri oluşumunu kesin olarak artırdığını belirten Doç. Dr. Serdar Aykan, doğuştan olan bazı böbrek hastalıkları (at nalı böbrek, polikistik böbrek hastalığı gibi) ve bazı sistemik hastalıkları (von Hippel-Lindau sendromu gibi) olanlarda böbrek kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi.

Böbrek kanserinin doğuştan ve genetik faktörlerin dışında sigara, yan etkenler olarak da erkek olmak, obezite, ilaç kullanımı, uzun süre ağrı kesici kullanmak, diyaliz, belli başlı kimyasallara maruz kalmak da kanserin oluşmasında önemli nedenlerden.

Aman dikkat, erken evrelerde belirti vermiyor

Böbrekteki tümörler genellikle erken evrelerde belirti vermediğinin altını çizen Üroloji uzmanı Dr. Serdar Aykan, hastalığın genelde yüzde 10-15’inde belirti verebildiğini ve belirtilerin meydana geldiğinde ise kanserin genellikle ileri safhalara ulaştığını söyledi.

"Birçok vaka herhangi bir nedenle yapılan “check up” programları gibi USG görüntüleme sırasında tesadüfen saptanmaktadır. Böbrek kanserleri en çok akciğere metastaz yapabilir. Tümör çapı büyüdükçe, metastaz yapma riski de artar" diyen söyleyen Doç. Dr. Aykan, bu durumda ortaya çıkan semptomları şöyle sıraladı:

İdrarda kan görülmesi (idrarda kanama) ve İştahsızlık

Aşırı yorgunluk ve Kansızlık

Ele gelen kitle, Öksürük ve nefes darlığı

Bacaklarda ve eklemlerde şişmeler

Karın alt ve yan bölgesinde şişkinlik

Geçmeyen yan ağrı (böğür ağrısı)

Sebebi bilinmeyen kilo kaybı

Herhangi bir enfeksiyon ya da soğuk algınlığı olmadan haftalar boyu süren ateş

Aşırı yorgunluk ve Bel ağrısı