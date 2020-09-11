BIST 1.103
DOLAR 7,48
EURO 8,86
ALTIN 469,54
HABER /  GÜNCEL

İnegöl'de karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemiyle dava

BURSA İnegöl Başsavcılığı, karantina kurallarına uymayarak, halk sağlığını tehlikeye atan 4 kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.

Abone ol

İnegöl'de koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu tespit edilerek, karantina uygulananlar, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında evlerinde bulunmayanlara para cezası kesilip, adli mercilere bilgi veriliyor. Savcılık da soruşturma başlatıyor.

Bu kapsamda İnegöl Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklama yaparak karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 hastası ya da temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrolleri, emniyet ve jandarma personeli tarafından yapılmaktadır. Son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edilmeye başlandığı, bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı, virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Kendi takvimini kullanan Etiyopya 2013'e yeni girdi
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?
Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor böbrek kanserinin belirtileri neler? Sinsi bir kanser türü
Osmaniye'de orman yangını! Alev alev yanıyor
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor uzatıldı mı?
1.sınıflar ne zaman okula başlayacak kaç gün okul var?
Yorumlar 1 yorum