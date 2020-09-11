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Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı İsmail Ergün vefat etti

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden İsmail Ergün vefat etti. Ergün'ün cenaze namazı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü (yarın) İstanbul Fatih Camii'nde saat 14:00'te kılınacak.

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Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından İsmail Ergün Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Mustafa Ergün ve Ahmet Ergün'ün ağabeyi olan İsmail Ergün'ün cenaze namazı 12 Eylül 2020 Cumartesi günü (yarın) İstanbul Fatih Camii'nde saat 14:00'te kılınacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Milli Görüşün ulu çınarlarından İsmail Ergün'ün vefatı hakkındaki duygularını paylaştı.

İsmail Ergün kimdir?

Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden İsmail Ergün, 1969 hareketiyle Necmettin Erbakan'ın yanında yer aldı. Ergün, Tahtakale'de ailece saat üzerine ticaret yapıyordu. Bütün hayır kurumlarıyla, İlim Yayma Cemiyeti gibi pek çok kurumla ilişkisiyle ve hayırlarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda günümüzün başarılı isimlerinden çok sayıda kişiye öğrencilik döneminde burs verdi. Milli Selamet Partisi döneminde Fatih teşkilatında görev aldı. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik il başkanı olarak görev alıyordu. Çevresi tarafından 'Hiçbir zaman için görev talep etmezdi. Davaya katkı sağlamanın arayışında oldu' sözleriyle tarif edilen Ergün, Ahmet Albayrak'ın Refah Partisi'nde ilçe başkanlığı yaptığı dönemlerde yönetimde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan'ın hem şahsı hem de ailesiyle yakın ilişkiler içinde oldu. 12 Eylül'ün zorlu günlerinde evini pek çok sohbet ve toplantıya açtı. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Ergün, Yalova'da kalp damarının tıkanması sonucu vefat etti.

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