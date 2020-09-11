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Hindistan'da bu da oldu: Timsahı rehin alıp karşılığında dolar istediler

HİNDİSTAN'da köyün havuzuna giren timsahı yakalayan köylüler, hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle hayvanı bırakmak için fidye istedi. Orman yetkililerinden 680 dolar isteyen köylülerin, uzun ikna çabası sonrası geri adım attığı belirtildi.

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan bir köyde meydana gelen olayda bir timsah köydeki havuza girdi. Timsahın havuzda yüzdüğünü fark eden köylüler panik ve korkuya kapılıp yetkililerden yardım talebinde bulundu. Ancak yardıma gelen ekip, ilk günde havanın kararmasıyla birlikte timsahı kurtaramadı.

Bunun üzerine köylüler ertesi gün sorunu kendileri çözmek isteyip timsahı yakalamaya karar verdi. Timsahı yakalamaya başaran köylüler hayvanı iple bağlayıp bırakmayı reddetti.

Orman koruma yetkililerinden fidye istemi

Köylüler, timsahı havuzdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle hayvanı bırakmak için eyaletteki orman koruma yetkililerinden 50 bin Hindistan rupisi (680 dolar) para istedi.

Konuya ilişkin Times of India’ya konuşan orman koruma yetkilileri, köylüleri ikna etmek için saatlerce uğraştıklarını, polisin cezai yaptırımları uygulama tehdidinde bulunduğunu, tüm bu çabaların sonunda timsahın serbest bırakıldığını anlattı.

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