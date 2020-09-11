12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti! İşte o günlerde yaşananlar

TRT Radyosunda 12 Eylül sabahı İstiklal Marşı'nın ardından çalınan Harbiye Marşı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzalı Milli Güvenlik Konseyi "bir numaralı" bildirisinin okunmasıyla, demokrasiye vurulan darbe resmen ilan edilmiş oldu.