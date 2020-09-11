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Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek'e FETÖ'den 3 yıl 9 ay hapis cezası

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek, FETÖ/PDY'den yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, YÖK tarafından 2 yıl önce görevinden alınan Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, hakkında, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla hakkında 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına tutuksuz sanık Osman Şimşek, avukatı ile birlikte katıldı. Avukatının yaptığı savunmanın ardından son sözleri sorulan Şimşek, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Duruşmada verilen aranın ardından mahkeme Şimşek'e, diğer bahsedilen diğer suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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