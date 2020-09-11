Bartın'da 21 yaşında ölen Mert'in son anlarını annesi böyle kaydetmiş

Olay dün saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştesinin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle Mert denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mert Akyüz, yaşamını yitirdi.