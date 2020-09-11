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Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü

Bartın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 39 yaşındaki Melih Onuş, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü. Üniversiteden yapılan açıklamada Onuş'un tatildeyken virüsü kaptığı belirtildi.

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Koronavirüs genç, yaşlı ayırt etmiyor. Uzmanlar bu konuda sürekli uyarılarını yineliyor ve kuralları üstüne basa basa söylüyor. Dün Konya'da koronavirüse yakalanan ardından bağışıklık yetmezliği teşhisi konulan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Merve Mercan,  hayatını kaybederken bir acı haber de Bartın Üniversitesi'nden geldi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Melih Onuş, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz”.

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