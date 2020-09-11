Kahramanmaraş'ta çektiği çakmak gazı öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta belirtilene göre; çektiği çakmak gazı sonrası fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede öldü.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki Şaban K., bir süre sonra fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahale sonrasında 17 yaşındaki gencin çakmak gazı çektiği tespit edildi.
Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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