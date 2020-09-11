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Gazeteci Zafer Şahin koronavirüse yakalandı

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Temasta bulunduğu kişilerin de test yaptırmalarını isteyen Şahin, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada test sonrası kendisini evinde izole ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Şahin, yakın dönemde temasta bulunduğu kişilerinde test yaptırmalarını istedi. 


CNN Türk'te TV programına katılmıştı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Şahin, dün akşam CNN Türk'de Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü programına konuk olmuştu.

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