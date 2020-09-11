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Kolombiya’da polise tepki protestoları 10 ölü 403 yaralı

Anadolu Ajansı

Kolombiya’da polisin sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle Javier Ordonez’i gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi sonucu başlatılan tepki gösterilerinde ölenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı 403’e yükseldi.

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Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; polisin sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle Javier Ordonez’i gözaltına alırken şok tabancasıyla öldürmesi nedeniyle çarşamba sabahından bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 10, yaralı sayısı 400’e çıktı. 

Bakanlık; yaralıların 209'unun sivil vatandaş, 194’ünün polis memuru olduğunu kaydetti, gösterilerde güvenlik güçlerine ait 60 bina ve şehir içi ulaşımda kullanılan onlarca otobüsün de zarar gördüğünü bildirdi.

Diğer yandan; Savunma Bakanı Carlos Trujillo Holmes, Ordenez’in gözaltısı sırasında yasa dışı eylemlere girişen polisler adına özür dileyerek, "Ulusal Polis, af diliyor" ifadelerini kullandı.

Ordonez’in ölümüne karışan polislere soruşturma açıldığını belirten Bakan Holmes, 7 polisin açığa alındığını kaydetti.

Şok tabancasıyla öldürülen Javier Ordonez

Ülkenin başkenti Bogota’da polis, sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği gerekçesiyle Ordonez'i gözaltına almak için yere yatırmış ve bu sırada defalarca şok tabancasını üzerinde kullanmıştı. Ordonez’in şok tabancasıyla öldürülmesi sırasında polise birçok kez, "Boğuluyorum" diye seslenmesi ve yardım istemesi sosyal medyaya yansımıştı. Ülkede geniş yankı uyandıran olay nedeniyle çok sayıda kentte tepki protestoları düzenlenmiş ve göstericiler polisle çatışmıştı. Göstericiler ayrıca bazı kentlerde polis merkezlerini ateşe vermişti.

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