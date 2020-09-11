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Hindistan'da milyonlarca koronavirüs vakası gözden kaçırıldı

Hindistan'da yapılan bir araştırmada, bu yılın başlarında ülkede milyonlarca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yetersiz test olanakları nedeniyle bildirilmediği öne sürüldü. Çalışmada; mayıs ayında teyit edilen her vaka için kaydedilmeyen 82 ile 130 arası enfekte insanın bulunduğu açıklandı.

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Indian Journal of Medical Research'de yayınlanan yeni bir makalede, Hindistan'ın mayıs ayının başlarında yaklaşık 6,5 milyon vakaya sahip olduğu hesaplandı.

Hükumete bağlı bilim insanları ve çeşitli uzmanlar tarafından yazılan araştırmada; bu yılın başlarında çok sayıda vakanın geçiştirilmiş olabileceği çünkü testlerin yalnızca semptomatik hastalarla sınırlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Araştırmacılar, ülkede ilk vakanın görüldüğü 15 Şubat’tan mayıs ayına kadar yaklaşık 100 bin test yapıldığını, ardından test sayısının günlük olarak 1,1 milyonun üzerine çıkarıldığını ifade etti.

Bilim insanları, enfeksiyon aralığını belirlemek için 3 Mayıs ve 11 Mayıs'ta doğrulanmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısını mayıs ve haziran başında ülke genelinde yapılan antikor testlerinin sonuçlarıyla karşılaştırdı. Ardından virüs bulaşmış kişilerin doğrulanmış vaka sayısına karşı genel oranının 82 ile 130 arasında olduğu hesaplandı.

Çok daha yüksek bir enfeksiyon yüzdesi ortaya çıkarıldı

Çalışmanın bulgularının Yeni Delhi, Mumbai ve Pune gibi büyük şehirler tarafından yapılan benzer araştırmalarla uyumlu olduğu ve teyit edilen vakaların sayısına kıyasla çok daha yüksek bir enfeksiyon yüzdesinin enfekte olduğunu gösterdiği bildirildi.

Bununla birlikte; Reuters'a konuşan Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesinden tıp profesörü Dr, Rajib Dasgupta, "Hindistan şu anda milyon nüfus başına 38 bin 285 kişiyi test ediyor. Brezilya bu oranın yaklaşık iki katı, ABD ise yaklaşık 8,5 kat insanı test ediyor" ifadelerini kullandı.

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