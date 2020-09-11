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İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı

Anadolu Ajansı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde biri çocuk 4 Filistinli yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; Filistinliler, cuma namazı sonrası El-Halil kentinde ve Kalkiya'nın Kefr Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken; Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

El-Halil'deki gösteride İsrail güçleri, 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu yüzünden plastik mermiyle yaraladı.

Kefr Kaddum'daki gösteride ise 3 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

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