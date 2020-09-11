Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü ve iyi oynamadığı bölümlerde önce Gökhan Gönül'ün kafa golü (76) daha sonra da Jose Sosa'nın penaltısıyla 2-1'lik skoru yakalayarak 3 puana ulaştı. Rize'de tek gol başarılı forvet Skoda'dan 59. dakikada geldi. Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında Caner Erkin ile bir penaltıdan da yararlanamadı.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'ye eşitliği getiren gol 76. dakikada Gökhan Gönül'den gelirken bu golün asistini Caner Erkin yaptı. Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim ise 87. dakikada penaltıdan kaydettiği goller Jose Sosa oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla birlikte yeni sezona 3 puanla başladı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Melnjak'ın sol taraftan soldan ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.

76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in sağdan ceza sahası ön direğine ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1

82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

87. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor: 1 - 2 :Fenerbahçe

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak (Dk.64 Yasin Pehlivan), Vetrih (Dk.63 Michalak), Boldrin, Samudio (Dk.90+4 Kemal Rüzgar), Skoda (Dk.80 Remy)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo (Dk.77 Sosa), Deniz Türüç (Dk.65 Ozan Tufan), Thiam (Dk.54 Valencia), Ferdi Kadıoğlu (Dk.65 Sinan Gümüş), Frey

Goller: Dk.59 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk.76 Gökhan Gönül, Dk.87 Sosa (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk.85 Moroziuk (Çaykur Rizespor) Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk.82 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)