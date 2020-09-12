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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Anadolu Ajansı

İSTANBUL merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi. 

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