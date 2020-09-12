Erol Bulut: Bambaşka Fenerbahçe olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ''Lig bu sezon zor geçecek. Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun" dedi.

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Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rizespor’u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim hedefimiz galip gelmekti. Futbolcularımı da tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı, onları değerlendiremedik. İkinci yarı mağlup duruma düştük. Sonra biz goller bulduk" diye konuştu.

Penaltı pozisyonu

Penaltı pozisyonlarını henüz izlemediğini anlatan Bulut, "İkinci penaltıda Enner kafaya çıktığında topa vurmak istedi. Defans oyuncusu direkt eli ile yüzüne temas ediyor. Bu kural böyle. İlk yarıda bir pozisyonda top rakibin eline vurdu, hakem vermedi. Bana göre o da penaltıydı. Ne konuşsak boş. Hakem VAR ile izleyip karar veriyor." şeklinde konuştu.

''Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak''

Yeni transferlere değinen Erol Bulut; ''Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik. Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek. Lig bu sezon zor geçecek. Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun" dedi.