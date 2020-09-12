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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Narkotik polisleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 kilo 658 gram esrar, 120 gr sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 27 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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