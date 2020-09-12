Tümer Metin Emre Belözoğlu'yla konuştu: 30 gol atacak forvet alacak

Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Fenerbahçe'nin iki golcü bulduğunu söyledi.

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Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe mücadelesini yorumlayan Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.

"30 gol atacak santrfor"

Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı; "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M€ kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak."

"Bir isim stoper gelecek dedi''

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.

Cavani ve Mario Mandzukic isimleri konuşuluyor

Tümer Metin'in yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe taraftarı, bu golcülerin kimler olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle sosyal medyada isimler dillendirildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe için Edinson Cavani ve Mario Mandzukic isimleri konuşuluyor.