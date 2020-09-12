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Bursa'da maske cezası alan yaşlı adam maskesini çıkartıp yoluna devam etti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere ‘kimliğimi evde unuttum’ diyen Abdurrahman K.(70), karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adam, polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkarttı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Karakola götürüleceğini öğrenince kimliğini çıkardı

Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, Abdurrahman K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı.

"Takmıyorum" diye bağırarak maskesini çıkardı

Yaşlı adam polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız" diye tepki gösterdi. Cezanın ardından "takmıyorum” diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.

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