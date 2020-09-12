Belhanda için ayrılık vakti! Menajeri resmen duyurdu

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı Belhanda'nın menajeri, William D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Süre daraldı kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.

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Galatasaray'da yönetimin satışı için menajeri William D'avila'ya yetki verdiği Younes Belhanda'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Radyospor'a konuşan D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.

William D'Avila'nın kastettiği Fransız kulübünün Nice olduğu öğrenildi.

"Etebo yararlı olacak''

Öte yandan, D'avila Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.