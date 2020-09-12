Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artan vaka sayıları üzerine Twitter hesabı üzerinden vatandaşları uyardı.

Bakan yaptığı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.

Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum.''