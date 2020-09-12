Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

"Yardım bekliyoruz"

Yaslı, gölün en derin yerinin şu anda 1 metre olduğunu belirten Yaslı, "Gölümüzde su yok, 10 metrelik su vardı. Şu anda en derin yeri 1 metre. Balıkçılık yapılamıyor. Kayıkların çoğu karada kaldı. Balıkçılık kooperatifi öyle bir duruma geldi ki şu anda ödemelerimizi yapamıyoruz. Artık yeter. Yetkililer derdimize bir çare bulsun. Bu nereye kadar böyle gidecek. Gölmarmara 2 senedir en kötü sezonunu yaşıyor. Sezonda 100 tonun üzerinde balık çıkarken şu anda 10 tonlara düştü. Bu sezon ise hiç balık yok. Çünkü tekne gölün içinde gitmiyor. Kıyıdan bakıldığında 500 metre geriye çekildiği yerler var. Yükseklik olarak bakıldığında gölün suyu 8 metre düştü. Faal çalışan 50'nin üzerinde teknemiz vardı. Şu anda 1 ya da 2 tekne su içine giriyor. Bu gölde 163 kayıtlı üyemiz var. Dolaylı yoldan baktığımızda tutucusu, satıcısı, muhasebecisi, hepsini işin içine katarsak 2 binin üzerinde insan bu gölden ekmek yiyor. Bu insanların hepsi şu anda mağdur durumda. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Gölümüz zaten sulama göleti geçtiği için, yaz aylarında suyu sulamaya salıyorlar ve dengesiz salıyorlar. Kuraklığın da etkisiyle göl bu duruma geldi" diye konuştu.