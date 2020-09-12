BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  YEREL

Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya'dan polis maketine sarılan minik Ertuğrul'a sürpriz

Anadolu Ajansı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis maketine sarıldığı görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 2,5 yaşındaki Ertuğrul'a polis kıyafeti hediye etti. 

Abone ol

Adapazarı ilçesindeki Çocuk Hakları Sokağı'nda oynadığı sırada gördüğü polis maketine sarılarak sevgisini ifade eden Ertuğrul Özkurt'un görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. 

İl Emniyet Müdürü Kaya da minik çocuğun polis sevgisine kayıtsız kalmayarak ona sürpriz hediye hazırlattı.

Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Muhammet Akdaş ve polisler, minik Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek, Kaya'nın gönderdiği polis kıyafeti ve polis arabasını hediye etti. 

Polis amcalarından hediyelerini alan Ertuğrul, bir süre ekiplerin telsiziyle oynadı. 

Görevli polisler, Ertuğrul'un sevgi gösterisini gördüklerinde duygulandıklarını belirtti. Özkurt ailesi de hediye ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Genç kadın otel odasında uyandığında yanında yabancı birini görmüştü yeni iddia Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul uyarısı
Bursa'da maske cezası alan yaşlı adam maskesini çıkartıp yoluna devam etti
Sapık şeyhin taciz ettiği kızın babası olaydan sonra ilk kez konuştu! Sözleri şok etti
Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı raporum hazır
Fahrettin Koca: 100 bini aşkın karantina kaçağı var
Tümer Metin Emre Belözoğlu'yla konuştu: 30 gol atacak forvet alacak
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da kamu kurumlarında mesai saatinde düzenleme
İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB'yi tehdit olarak nitelendirdi
Diyarbakır'da yangın tüpüne yerleştiren patlayıcı ele geçirildi
MSB duyurdu! İşte son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Belhanda için ayrılık vakti! Menajeri resmen duyurdu
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?
Yorumlar