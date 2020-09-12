Van'da şehit düşen 3 kahraman askerimiz için tören düzenlendi

3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen 3 askerimiz memleketlerine uğurlandı.

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Dün "Yıldırım -10 Norduz'" operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit oldu, 1 Jandarma Yarbayımız yaralandı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın (29), acı haberi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçarın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Samsun'a şehit ateşi

Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Samsunun Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top'a verildi.

Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Şehit Mahmut Topun, ailesinin Vanda yaşadığı, şehidin cenaze töreni zamanın ise henüz netleşmediği belirtildi.

Acı haber Eskişehir'e tez ulaştı

Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın (30) acı haberi Eskişehirin Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal İlören Mahallesinde oturan ailesine ulaştı. Acılı şehit babası Sabri Uyar, "Akşam görev belli değildi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun. Diyeceğim hiçbir şey yok. Beni göndersinler hemen giderim. Vatanım için canımı veririm" dedi.

Tören düzenlendi

"Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.