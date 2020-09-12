Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara cevap vermiyor
Adı Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anılan Alexander Sörloth, kayıplara karıştı ve Trabzonspor yönetiminin telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.Abone ol
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşandığı iddia edildi.
TRT Spor'un haberinde milli takım arası sonrası 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Sörloth'a ulaşılamadığı, Norveçli golcünün telefonlara cevap vermediği belirtildi.
Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Norveçli golcüyü transfer etmek istiyor. Sörloth, Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.