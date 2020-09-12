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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı

İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı, "Millet bizi çağırıyor" ana sloganıyla 20 Eylül'de Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayında ara verilen ancak 1 Haziran'da normalleşmeyle birlikte yeniden başlanan İYİ Parti'nin ilçe ve il kongreleri, ağustos sonu itibarıyla tamamladı. Kongrelerin tamamlanmasının ardından kurultay tarihini belirleme çalışmalarına başlayan partide 20 ve 27 Eylül tarihleri ön plana çıktı. Ancak Genel İdare Kurulu'nda (GİK), kurultayın 20 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

Seyircisiz yapılacak
Kurultay, Kovid-19 önlemleri kapsamında Altınpark'ta seyircisiz gerçekleştirilecek. Kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak, katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri için 40'ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak.

"Çarşaf liste" yöntemi öne çıkıyor
Kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik GİK ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

Mevcut Genel Başkan Meral Akşener'in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde "çarşaf liste" yönteminin uygulanması düşünülüyor.

1379 kurultay delegesi bulunan İYİ Parti'de, genel başkanlığa aday olabilmek için 70 delegenin imzası gerekiyor.

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