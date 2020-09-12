Hertha Berlin Cengiz Ünder'e talip oldu

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

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Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Cengiz Ünder için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Son olarak, Napoli'nin milli futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Roma'dan ayrılması beklenen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Roma'da 21 maça çıkan milli futbolcu 3 gol attı. İtalyan ekibinde 3. sezonunu geçiren Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.