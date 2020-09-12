Van'da bir gözü mavi diğer gözü siyah olan Nurcan çizimleriyle şaşırtıyor

Van'ın merkez Edremit ilçesinde bulunan Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Berk, zekasıyla ve boyadığı sevimli resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bir gözü mavi, diğer gözü siyah olan Nurcan, boyadığı bütün resimlerdeki karakterlerin gözlerini, kendi gözleri gibi farklı renklerde boyuyor. 2 yıl önce öğretmeni tarafından boyaması için verilen resimlerdeki karakterlerin gözlerini kendi göz renginde boyayarak dikkatleri üzerine çeken Nurcan, takdir topladı.