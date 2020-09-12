Muharrem İnce: Yılbaşında her şey ortaya çıkacak Türkiye hareketlenecek

Parti kurma iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Muharrem İnce, ''Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.” ifadelerini kullandı.

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CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında 9'uncu şehir ziyaretini dün Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtladı.

- Ne yapacağınıza, nasıl ve ne zaman karar vereceksiniz?

“81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.”

CHP'de disipline sevk edileceği iddialara yanıt veren İnce, "Disiplin, misiplin ben o işleri aştım. Ben onları unuttum. Onlar benim lügatimde yok" dedi.

- Size parti kuracak mısınız diye sormayacağım. Zaten halk size, siz de halka soruyorsunuz. Benim sorum, gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz?

“Millet her şeyi takip ediyor. Millet siyasetçiyi seçimden seçime değil, her zaman yanında görmek istiyor. 32 haneli dağ köyünde sosyal medyadan takip ediyorlar. Onu gördüm. Mesela Bitlis’ten Van’a geçerken aç kaldık. Ertesi gün simit yedik. Vatandaşa dedim ki, ‘Paramız ve vaktimiz olursa köfte ekmek, olmazsa simit yeriz.’ Van’a girdik, yolda sohbet ettiğimiz vatandaş dedi ki, ‘Köfte ekmek var, gelir misin?’ Böyle takip ediyorlar işte...”