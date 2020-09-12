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Artvin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı

Artvin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesine bağlı iki köyde giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında Borçka ilçesine bağlı Çifte Köprü ile Kaynarca köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla köylerin giriş ve çıkışları, jandarma kontrolü altında yapılıyor.

Karantina uygulamasından haberdar olmayanların da köylerinden çıkışlarına izin verilmedi. İlçede daha önce ilçe merkezi ile 2 köy karantina altına alınmıştı.

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