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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğunun başka hastalıktan mustarip ve ileri yaşta insanlar olduğunu belirterek, “Bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Başkan Tanju Özcan koronavirüs ile ilgili başarılı bir mücadele verildiğini, ikinci dalgaya karşı hazır olduklarını belirtti. Özcan, bir gazetecinin koronavirüs nedeniyle kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine, “Son olarak bir rakam almadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu hani rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı" dedi.

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