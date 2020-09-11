Antalya'da kadınlar lüks araçta müziği sonuna kadar açıp yol ortasında dans etti

Diğer arkadaşları da o eğlenceli anları kayda aldı. Kadınların gülerek dans etmeleri de çevredeki binalarda oturan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri, o anları görüntüledi.