İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylayımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönünü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Bugünü anlamak; 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u doğru anlamaktan geçiyor." dedi.Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabında 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde paylaşımda bulundu.
Altun, "Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki işbirlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir" dedi.
"Milletimizin güçlü iradesi gereken dersi vermeye muktedirdir"
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