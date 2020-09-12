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Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi

Demirören Haber Ajansı

Hindistan’da bir köyün yakınlarında bulunan gölette timsah olduğunu fark eden köy halkı, yetkilileri aradı. Vahşi hayvan kurtarma ekipleri iki gün gelmeyince köylüler timsahı kendileri yakaladı ve yerel yönetimden fidye istedi.

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İlginç olay, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Lakhimpur kentinin doğusundaki Midania köyünde meydana geldi. Köy yakınlarında bir timsah olduğunu fark eden köylüler, vahşi hayvan kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İki gün yetkililerin gelmesini bekleyen köy halkı, ekipler gelmeyince timsahı kendileri yakaladı. Köylüler iple bağladıkları timsah için yerel yönetimden 50 bin Hint rupisi (5 bin TL) ‘fidye’ istedi.

Timsahı vermeyi reddettiler

Hintli yetkili Anil Patel, "Bizden timsahı bırakmak için 50 bin Hint rupisi talep ettiler. Timsahı vermeyi reddediyorlar. Timsahı kendileri yakaladıkları için paranın hakları olduğunu düşünüyorlar" dedi. Patel, polis ekiplerinin de yardımıyla saatler süren ikna çalışmalarının ardından köylülerin timsahı doğaya geri bıraktıklarını söyledi.

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