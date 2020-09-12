2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor

Koronavirüs salgını ve son dönemde gelen ÖTV zammı nedeniyle Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatları uçtu gitti. Bunun yanı sıra galericiler, 10 gün içinde ikinci el araçlara yeniden zam geleceğini söyledi.

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Koronavirüs pandemisi otomobil piyasasına sert bir darbe vurdu... Salgın nedeniyle sıfır araç üretimi azalınca tüketiciler ikinci el araca yöneldi. Dolayısıyla ikinci el fiyatlarında patlama yaşandı. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatlarına bir de ÖTV düzenlemesi eklenince, uçuk kaçık fiyatlar gün yüzüne çıktı. Tüm bunların yanında, galericiler '10 güne kadar yeni zam gelecek' diyor.

'1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz'

10 güne kadar ikinci el araç fiyatlarına yeniden yükseliş beklediklerini belirten galerici Mustafa Üzer, “Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi” dedi.

'Bayilerde sıfır araba yok'

İkinci el araç satışlarında fırsatçılık yapmaya çalışanların da olduğunu dile getiren Üzer, “Normal satmak için acil ihtiyacı olan var. Ama şöyle de bakıyoruz yüzde 70 herkes araba satmaya başladı. Satan almaya başlıyor. Böyle bir ek kazanç sağlamaya çalışan çok fazla. Bu araba fiyatları niye çıktı? Yurt dışından araba gelmediği için. Ülkemizde olan araba sayısı belli fabrikalar üretim yapmıyor. Araba da herkesin bir ihtiyacı. Sıfır yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde sıfır araba yok. O yüzden düşeceğini hiç zannetmiyorum talebimiz çok fazla” diye konuştu.

Araba fiyatlarının düşmesini beklemediklerini anlatan Üzer, “Dışarıdan gemilerle arabalara gelene kadar biz düşme şansı beklemiyoruz. Fiyatlar çıkıyor. Herkes galeriden almama derdinde biniciden alma derdinde. Binici dediğiniz insanların yüzde 80’i bu ticareti yapıyor. Bizler yasal yapıyoruz. Garanti kapsamındayız. Bir sorun olursa sattığınız arabada bir şey olursa biz buradayız. Dışarıdan aldığınız insanlar sizi ertesi gün tanımazlar. Arabaları galericiden almaya özen gösterelim. Herkes bu mesleği yapmanın derdinde herkes mesleğini yapsın. Sattığımız her arabaya garanti veririm” şeklinde konuştu.