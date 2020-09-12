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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile Adem Ljajic ise kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlıların kadrosunda şu oyuncular yer aldı;

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin."

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