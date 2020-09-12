BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Şentop'tan Macron tepkisi: Türkiye, pabuç bırakmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'ye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Macron'a tepki gösterirken ''Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır.'' dedi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Eylül'ün 40. yılında Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

12 Eylül darbesini lanetleyen Şentop, şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır. Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir. Darbelerle şekillenen vesayet dönemini tam manasıyla fiilen kapatan 15 Temmuz direnişidir.

''Macron'un hastalıklı ifadeleri''
Yeni dünyayı ve Türkiye'yi kavramakta acz içinde olan aday Biden'ın 'Muhaliflerle Türkiye'de yönetimi değiştirme' masalı ile boyundan büyük işlere dair konuşan Macron'un 'Türk halkına karşı değiliz, Erdoğan'a karşıyız.' şeklindeki hastalıklı ifadeleri eski alışkanlıkların mizahi görüntüleridir.

''Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz''
Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş birlikçilerini yargılayan Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır. Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir. Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı
Velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmen olay oldu
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni HES genelgesi
2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor
Muharrem İnce: Yılbaşında her şey ortaya çıkacak Türkiye hareketlenecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu
Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı
Kayseri'de patlattığı dinamit sonu oldu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye burada olmasa başımıza gelecekler belli
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı
Adnan Serter kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi nereli?
Yorumlar 3 yorum