İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi

Son dakika gelişmesine göre; İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari bu sabah saatlerinde idam edildi.

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İran, milli güreşçi 27 yaşındaki Navid Afkari'yi 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere karıştığı ve burada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle iki kez idam cezasına mahkum etmişti. İdam kararının açıklanmasından sonra İran liderlerine idam cezasını iptal edilmesi dünyadan çağrılar yapılmıştı.

İran medyasında yer alan habere göre; 27 yaşındaki milli güreşçi Navid Afkari bu sabah idam edildi.

Trump 'durdurun' çağrısı yapmıştı

Bu çağrılara 3 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan katılıp İranlı liderlere idam cezasını iptal etme mesajını vermişti: "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum."