Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstererek, "Sayın Macron şahsımla çok uğraşıyor. Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın hedefinde kendisi ve Türkiye hakkında çirkin ifadeler kullanan Fransa cumhurbaşkanı Macron vardı. AB üzerinden Türkiye'ye yaptırım çabalarına girişen Macron'a tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk milletiyle uğraşma"

"Macron şahsımla çok uğraşıyor. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. Senin tarih bilgin de yok. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma.

"Siz bize insanlık dersi veremezsiniz"

Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.

Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik. Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle.

Türkiye Meclisi'yle, Cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, kurumlarıyla, ordusu ve diplomasisiyle kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

"Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar"

Şu anda adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamd olsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık"

Konuşmasında 12 Eylül darbesine değinen Erdoğan, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir." ifadelerini kullandı.

"Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu"

"Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır.

Artık bizim IMF diye bir kapımız yok

Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter.

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır."

Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sol 5), TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol 6), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağ 6), eski başbakanlardan Tansu Çiller (sağ 7) ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

Macron ne demişti?

Fransa'nın ev sahipliğindeki Med7 zirvesinde Macron, şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye, Yunanistan'ın meşru haklarını görmezden gelerek Libya hükümetiyle de kabul edilemez bir anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri de kabul edilemez. Aynı zamanda büyük bir devlete yakışmayacak provokasyonlar söz konusu. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız."