BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  DÜNYA

Sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesen kadın suçlu bulundu

SLONVENYA'da sigortadan para alabilmek için elini marangoz testeresi ile kesen 22 yaşındaki kadın suçlu bulundu.

Abone ol

Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic'in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Adlesic'in olaydan bir yıl önce internette protez ellerle ilgili arama yaptığı belirlenen erkek arkadaşı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ljubljana'da görülen davada Adlesic'in beş ay ayrı sigorta yaptırdığı ve bir milyon euro tazminat almayı planladığı belirtildi.

Kesik halini hastaneye götürmedi

Savcılık, Adlesic ve erkek arkadaşının kesik eli evde bırakarak hastaneye gittiklerini ancak elin sonradan bulunarak yerine dikildiğini bildirdi.

Duruşmalarda elini kasıtlı olarak kestiği suçlamasını reddeden Adlesic'in erkek arkadaşının babasına da bir yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza tecil edildi.

Savcılığa göre, çift amacına ulaşabilseydi, 500 milyon euro toplu para alacaktı. Paranın kalan miktarı da taksitle ödenecekti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı
Velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmen olay oldu
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni HES genelgesi
2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Şentop'tan Macron tepkisi: Türkiye, pabuç bırakmaz
Bahçeli evlere rağbet arttı, konutta yeni talep ‘sağlıklı evler’ oldu
Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı
Kayseri'de patlattığı dinamit sonu oldu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye burada olmasa başımıza gelecekler belli
Kuaför Adnan Serter eşi kim? Kuaförüm Sensin Adnan Serter evli mi?
Yorumlar